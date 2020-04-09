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Преступления Происшествия

Подозреваемую в грабеже задержали недалеко от места преступления

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары полицейские задержали подозреваемую в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ДПС заметили на обочине женщину, приметы которой совпадали с разыскиваемой за грабеж. Преступление было совершено несколькими минутами ранее. Около дома №69 по ул. Грозненской неизвестная отобрала телефон у 58-летней местной жительницы.

Подозреваемой оказалась 41-летняя женщина, ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас она работает дворником на вокзале. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Похищенное имущество возвращено владелице.

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