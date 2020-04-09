Из дома в с. Богатое пытались украсть инвалидную коляску и телевизор

В с. Богатое сотрудники Росгвардии задержали 13-летнего мальчика и 23-летнего парня по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

Экипажу вневедомственной охраны сообщили, что в с. Богатое неизвестные выносят вещи из чужого дома на ул. Папанина. На месте происшествия патрульные обнаружили на улице инвалидную коляску и телевизор. Замок на входной двери был взломан, а в доме находились подозреваемые.

Позже выяснилось, что старшего задержанного неоднократно привлекали к ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").