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Преступления Происшествия

Из дома в с. Богатое пытались украсть инвалидную коляску и телевизор

БОГАТОЕ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Богатое сотрудники Росгвардии задержали 13-летнего мальчика и 23-летнего парня по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

Экипажу вневедомственной охраны сообщили, что в с. Богатое неизвестные выносят вещи из чужого дома на ул. Папанина. На месте происшествия патрульные обнаружили на улице инвалидную коляску и телевизор. Замок на входной двери был взломан, а в доме находились подозреваемые.

Позже выяснилось, что старшего задержанного неоднократно привлекали к ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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