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Преступления Происшествия

Хозяйка "резиновой" квартиры из Безенчука заплатила штраф, чтобы не сесть в тюрьму

БЕЗЕНЧУК. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осужденная за незаконную постановку иностранцев на регистрационный учет жительница Безенчука оплатила штраф, чтобы не сесть в тюрьму, сообщает УФССП по Самарской области.

За нарушение законодательства суд приговорил женщину к уголовному штрафу в 7 тыс. рублей. Исполнительный документ был передан на исполнение в отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области.

Несмотря на то, что должница была предупреждена о том, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, она не спешила исполнять решение суда. Тогда приставы пояснили женщине, что в случае не погашения уголовного штрафа, он может быть заменен реальным сроком. После этого она сразу же оплатила задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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