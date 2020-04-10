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Культура

"Волгафест"-2020 будет посвящен паблик-арту

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Волгафест"-2020 пройдет в конце августа и будет посвящен паблик-арту.

На набережной разместят инсталляции и объекты, созданные современными художниками. Их задачей будет дополнить привычное пространство.

Уже известно, что кураторами события выступят участники московского творческого объединения "Артмоссфера" — организаторы биеннале уличного искусства. В ближайшее время начнется прием заявок от художников и музыкантов.

Напомним, на этой неделе стало известно, что масштабную программу "Волгафеста" перенесли на следующий год, а фестиваль-2020 пройдет в новом формате.

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