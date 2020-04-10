В Отрадном задержан рецидивист, напавший на пенсионерку

В среду, 8 апреля, на ул. Первомайской в Отрадном произошло нападение на 84-летнюю пенсионерку. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили и опросили очевидцев преступления, с места происшествия эксперты-криминалисты изъяли след обуви подозреваемого. Кроме того, стражи правопорядка изучили записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала убегавшего подозреваемого.

Потерпевшая рассказала полицейским, что вышла в магазин за хлебом. Неожиданно на улице на нее напал неизвестный мужчина и вырвал из ее рук сумку. Добычей злоумышленника стали 10 тыс. руб., мобильный телефон и ключи. Особенно расстроило женщину то, что в результате нападения она лишилась удостоверения ветерана труда и пенсионного удостоверения.

Пострадавшая пояснила, что не смогла запомнить приметы своего обидчика. В ходе изучения записей с камеры видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска узнали в неизвестном местного жителя, который ранее был судим за разбой, а в августе 2019 г. освободился из мест лишения свободы. Полицейские также смогли установить направление, в котором скрылся мужчина.

Следуя по следам злоумышленника, сотрудники органов внутренних дел обнаружили в одной из уличных урн похищенные документы, от которых грабитель решил избавиться. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый проживает с сожительницей в съемной квартире. Мужчину задержали, когда он выходил из подъезда жилого дома.

В присутствии понятых, сотрудники органов внутренних дел обнаружили в квартире похищенную сумку и ключи. В ходе опроса задержанный признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на алкогольные напитки и продукты питания. Судьба похищенного телефона устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

9 апреля полицейские вернули женщине похищенные документы — удостоверение ветерана труда и пенсионное удостоверение.