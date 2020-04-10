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Транспорт Транспорт и связь

С мая по октябрь в Самарской области на трассе М-5 ограничат движение грузового транспорта

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C 8 мая на отрезке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 890 — км 981+550 в Самарской области вводится временное ограничение движения для грузового транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Данная мера необходима в связи со строительством транспортной развязки на участке км 974 автомобильной дороги М-5 "Урал".

Проезд для грузовых ТС будет закрыт с 10:00 до 22:00 накануне нерабочих праздничных и выходных дней (еженедельно по пятницам), в нерабочие праздничные и выходные дни (еженедельно по субботам и воскресеньям).

На период ограничений движение будет направлено по объездным маршрутам участка производства строительно-монтажных работ по федеральным трассам: М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа; А-151 Цивильск — Ульяновск; М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к городу Ульяновск); Р-226 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград; Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Ограничение будет действовать до 19 октября.

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