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Преступления Происшествия

Сотрудница вуза, за взятку обещавшая место в магистратуре, стала фигурантом уголовного дела

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы одного из высших учебных заведений Самары, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, 11 сентября 2019 г. обвиняемая, находясь в рабочем кабинете, используя свое служебное положение, путем обмана, введя в заблуждение гражданина относительно своих возможностей в беспрепятственном поступлении в магистратуру, получила от него денежные средства в сумме 20 тыс. рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района Самары для рассмотрения по существу.

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