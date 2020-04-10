Сотрудница вуза, за взятку обещавшая место в магистратуре, стала фигурантом уголовного дела

Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы одного из высших учебных заведений Самары, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, 11 сентября 2019 г. обвиняемая, находясь в рабочем кабинете, используя свое служебное положение, путем обмана, введя в заблуждение гражданина относительно своих возможностей в беспрепятственном поступлении в магистратуру, получила от него денежные средства в сумме 20 тыс. рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района Самары для рассмотрения по существу.