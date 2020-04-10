16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ потребовало взыскать долги АктивКапитал Банка с его собственников Региональный гарантийный фонд подготовил для предпринимателей микрозаем всего под 1% Карта с кешбэком: как получить максимум бонусов? Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске

Банки Финансы

Альфа-Банк стал первым частным банком, присоединившимся к государственной программе кредитования бизнеса под 0%

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Альфа-Банк одобрил первые заявки от компаний малого и среднего бизнеса на получение кредитов под 0% для выплат зарплат сотрудникам. Таким образом, Альфа-Банк стал первым российским частным банком, который на деле присоединился к разработанной Центральным Банком программе кредитования бизнеса под 0% годовых.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

Альфа-Банк направит деньги компаниям малого и среднего бизнеса, в рамках одобренных заявок, сразу же после подписания необходимых соглашений с Центральным Банком, министерством экономического развития и ВЭБом.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3