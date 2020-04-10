Альфа-Банк стал первым частным банком, присоединившимся к государственной программе кредитования бизнеса под 0%

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Альфа-Банк одобрил первые заявки от компаний малого и среднего бизнеса на получение кредитов под 0% для выплат зарплат сотрудникам. Таким образом, Альфа-Банк стал первым российским частным банком, который на деле присоединился к разработанной Центральным Банком программе кредитования бизнеса под 0% годовых.

Фото: предоставлено Альфа-Банком