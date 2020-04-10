В Самаре начали ремонтировать Смышляевский мост

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В Самаре стартовал ремонт Смышляевского моста, сообщает пресс-служба мэрии города. Путепровод Смышляевский является одним из основных въездов в город. В связи с обращениями автомобилистов, этот дорожный объект взят в работу в числе первых в городе.