16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Еще три жителя губернии вылечились от коронавируса В Самаре начали ремонтировать Смышляевский мост В выходные в Самаре изменится схема работы общественного транспорта Коронавирус нашли у жителя Сызрани Сергей Мамедов передал защитные маски в больницы Самарской области

Общество

В Самаре начали ремонтировать Смышляевский мост

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре стартовал ремонт Смышляевского моста, сообщает пресс-служба мэрии города. Путепровод Смышляевский является одним из основных въездов в город. В связи с обращениями автомобилистов, этот дорожный объект взят в работу в числе первых в городе.

Здесь выполняется фрезерование проезжей части. Далее — ремонт покрытия путепровода и деформационных швов, перил, тротуаров. Швы прольют специальной мастикой, чтобы обеспечить амортизацию во время нагрузок.Финальный слой будет выполнен асфальто-бетонной смесью ЩМА. Площадь работ более 6,5 тыс. кв. метров.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как выглядит город на карантине

Как выглядит город на карантине

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3