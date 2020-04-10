В Самаре начали ремонтировать Смышляевский мост

В Самаре стартовал ремонт Смышляевского моста, сообщает пресс-служба мэрии города. Путепровод Смышляевский является одним из основных въездов в город. В связи с обращениями автомобилистов, этот дорожный объект взят в работу в числе первых в городе.
Здесь выполняется фрезерование проезжей части. Далее — ремонт покрытия путепровода и деформационных швов, перил, тротуаров. Швы прольют специальной мастикой, чтобы обеспечить амортизацию во время нагрузок.Финальный слой будет выполнен асфальто-бетонной смесью ЩМА. Площадь работ более 6,5 тыс. кв. метров.