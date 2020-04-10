АО "Транснефть-Приволга" начало подготовку производственных объектов к устойчивой работе в пожароопасный период

АО "Транснефть-Приволга" приступило к подготовке производственных объектов к бесперебойной работе в весенне-летний пожароопасный период.

В период до 31 мая будет проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности более чем 900 км участков трубопроводов и высоковольтных линий.

Специалисты предприятия выполнят обустройство и обновление минерализованной полосы территории вокруг 1589 объектов линейной части. Будет удалена сухая трава, в том числе в обвалованиях резервуаров, узлах задвижек, камерах пуска и приема средств очистки и диагностики.

На всех объектах АО "Транснефть-Приволга" будет проведена ревизия и проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, пожарных гидрантов, источников воды на перекачивающих станциях.

Важной частью работы станет подготовка пожарной техники и специализированного оборудования, в том числе проведение сезонного обслуживания 88 пожарных автомобилей, испытание более чем 2,5 тысячи пожарных рукавов, проверка работоспособности пожарной сигнализации на объектах, подготовка средств молниезащиты.

Большое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности энергооборудования, складских комплексов, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений. На пожароопасных участках производятся внеплановые инженерные осмотры охранных зон трасс трубопроводов.

Реализация противопожарных мероприятий осуществляется в тесном взаимодействии с региональными властями и администрациями районов. Будут отработаны планы координации с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по тушению лесных пожаров на территориях, прилегающих к охранным зонам магистральных трубопроводов.

Кроме того, создается 21 группа по тушению лесных пожаров, обеспечена их комплектация снаряжением, боевой и специальной одеждой. Работники, привлекаемые к тушению лесных пожаров, пройдут внеплановый инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

По результатам будет оформлен паспорт готовности объектов АО "Транснефть-Приволга" к устойчивой работе в пожароопасный период.