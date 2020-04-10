16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ потребовало взыскать долги АктивКапитал Банка с его собственников Региональный гарантийный фонд подготовил для предпринимателей микрозаем всего под 1% Карта с кешбэком: как получить максимум бонусов? Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске

Банки Финансы

Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Входящий в группу ВТБ оператор фискальных данных "Первый ОФД" проанализировал изменения количества и объемов покупок жителей России в начале апреля после введения самоизоляции.

Согласно результатам исследования:

  • число покупок (общее количество пробитых чеков) в среднем по России с 30 марта по 5 апреля по сравнению со средними значениями февраля-марта снизилось на 42% (в 1,72 раза);
  • число покупок в интернете снизилось вдвое меньше количества покупок в офлайне;
  • средний чек жителей России за данный период снизился на 17% и составил 765 рублей.

Размер среднего чека жителей России при наличной оплате в период с 30 марта по 5 апреля снизился по сравнению со средним значением февраля-марта на 17% и составил 592 рубля. Средний чек при оплате картой уменьшился на 10% и составил 838 рублей.

Наиболее резко снизился размер одной средней покупки в интернет-магазинах: в первую неделю апреля по сравнению со средним значением февраля-марта он упал на 29% — до 905 рублей.

Количество сделанных россиянами покупок за указанный период также уменьшилось. Общее число чеков за неделю самоизоляции снизилось по сравнению со средними значениями февраля-марта на 42%.

При этом число покупок в интернете снижалось вдвое медленнее (падение на 24%) чем в офлайне — снижение на 46%. Число оплаченных картой чеков снизилось на 36%, наличными — на 50%.

Для анализа были использованы данные, полученные во всех регионах России.

Аналитики ВТБ также подсчитали, что по картам траты россиян в первую неделю самоизоляции по сравнению с последней неделей марта сократились на треть.

При этом объем транзакций на покупку продуктов в начале апреля вырос на 5% по сравнению с последней неделей марта: в магазинах у дома рост достиг 10%, объем транзакций составил 2,7 млрд рублей, в крупных супермаркетах объем транзакций сократился на 3% — клиенты потратили 570 млн руб. Вторую неделю подряд растет объем транзакций по доставке еды, он уже превысил 30 млн рублей.

В ВТБ отмечают рост популярности домашних онлайн-сервисов на самоизоляции. Объем покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями 2019 г. Интересно, что мужчины в два раза активнее скачивают фильмы, чем женщины.

Группа ВТБ приобрела 100% акций оператора фискальных данных "Первый ОФД" (АО "ЭСК") у группы ЕСН в 2019 году. "Первый ОФД" передает фискальные данные от контрольно-кассовой техники в режиме близком к реальному времени.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3