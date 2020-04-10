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Муниципалитеты Власть и политика

И.о. главы Кошкинского района назначен Юрий Горяинов

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнять обязанности главы Кошкинского района будет Юрий Горяинов. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения COVID-19.

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора в своем Твиттере, ранее Горяинов занимал должность главного врача центральной районной больницы.

"Сейчас период особый, ваши компетенции как работника здравоохранения будут особо востребованы", — обратился губернатор к и. о. главы района.

Дмитрий Азаров подчеркнул: нельзя забрасывать текущие вопросы, например, весенне-полевые работы, благоустройство территорий. Но борьбе с инфекцией нужно уделить особое внимание.

Отметим, что Юрий Горяинов сменил на посту Виктора Титова, который возглавлял район с 2010 г. и написал заявление по собственному желанию в четверг, 9 апреля. Сегодня Юрия Горяинова в должности врио утвердило собрание представителей Кошкинского района.

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