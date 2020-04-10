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Общество

В Самаре временно запретят посещать кладбища

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 11 апреля временно запретят посещать муниципальные кладбища.

Список кладбищ: Рубежное, Центральное, Спасское, Песчаная Глинка, Южное, Кряжское, Городское, Татарское, Еврейское, Безымянское, Зубчаниновское, Мехзаводское, Управленческое, Сорокины Хутора, Лесное, Яблонька, Береза, Прибрежное.

Кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

Это решение принято в соответствии с указом президента РФ от 2 апреля и постановлением губернатора Самарской области от 3 апреля "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области".

Также отменят перевозки по специальным автобусным маршрутам к городским кладбищам.

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