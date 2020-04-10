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Муниципалитеты Власть и политика

Муниципалитетам поручено усилить работу по противопожарной защите

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 апреля, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции начальник ГУ МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко рассказал о ситуации с введением особого противопожарного режима.

"Несмотря даже на то, что в регионе введен режим самоизоляции, наблюдается значительный рост природных пожаров. Только за прошедшие сутки на территории области было зафиксировано 92 несанкционированных пала. В регионе ожидается ухудшение погодных условий, сохранение ветра на выходные дни, данные обстоятельства могут обострить оперативную обстановку. Прошу принять все необходимые профилактические меры на своих территориях", — заявил Бойко.

Губернатор Дмитрий Азаров особенно обратил внимание на выступление руководителя областного МЧС: "Проведите завтра в муниципалитетах штабы, связанные с противопожарной защитой. Проведите, посмотрите, примите меры. Олег Васильевич Бойко даст вам дополнительную информацию, собственно говоря, она у вас имеется, где особенно риски и угрозы наибольшие. Отработайте это, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию. Меры надо принять".

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