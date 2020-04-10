Губернатор проконтролировал процесс дистанционного обучения в школе Елховки

В пятницу, 10 апреля, во время рабочей поездки в Елховский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил школу имени героя СССР М. Н. Заводского в селе Елховка.

История образовательного учреждения начинается с 1880 года, когда в селе открылось двухклассное земское училище. После революции 1917 года оно было преобразовано в начальную школу, а затем в школу коммунистической молодежи. В последствии учреждение переименовали в честь жителя Елховского района — героя СССР, участника Великой Отечественной войны Матвея Никифоровича Заводского, погибшего в Румынии в 1944 году.

Сегодня образовательное учреждение размещается в новом современном здании, построенном в 2009 году. Всего в школе обучается 482 ребенка не только из райцентра, но и из 10 соседних сёл. Детей возят на уроки на автобусах.

Образовательный центр включает в себя не только общеобразовательную школу, но и отделение дополнительного образования, а также два детских сада, которые посещают 208 воспитанников. В Елховке полностью ликвидирована очередность в детсады.

В школе открылся один из 45 созданных региональных центров гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Здесь реализуются не только общеобразовательные программы по предметным областям "Технология", "Информатика", "ОБЖ" с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности, а также можно проводить социокультурные мероприятия.

Все открывшиеся центры цифрового и гуманитарного профилей оборудованы по последнему слову техники. В них есть квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, интерактивные комплексы, а также современное программное обеспечение, которое позволит учиться по гибким образовательным технологиям, реализуя метапредметный подход.

Сегодня кабинет гуманитарного и цифрового профиля используется завучем для оперативной связи с учителями, которые проводят дистанционные уроки. Дмитрий Азаров попросил показать, как организованы онлайн-занятия. Для этого на сайте каждой школы Самарской области есть раздел с расписанием занятий, домашними заданиями, темами уроков, ссылками на научную литературу. Педагоги обучают детей онлайн, а также консультируют родителей о том, как объяснить детям тот или иной предмет.

Дмитрий Азаров поинтересовался, все ли дети охвачены дистанционным обучением. Как выяснилось, домашний компьютер есть не в каждой семье. Губернатор поручил обеспечить такие семьи оборудованием, в том числе из фонда школы. Напомним, в рамках проекта "Точка роста" в школы были поставлены ноутбуки для занятий информатикой.

Во время экскурсии по школе Губернатор обратил внимание на то, что спортзал образовательного учреждения не соответствует современным требованиям и поручил профильному министерству проработать вопрос завершения строительства нового блока школы с бассейном и спортзалом.

Кроме того, глава региона осмотрел актовый зал школы, рассчитанный на 600 мест. Там проводятся не только мероприятия школьного уровня, но и районные, окружные и областные: августовские конференции работников образования Северо-Западного управления; областные и окружные научно-практические конференции, семинары.

Директор школы Ольга Свиридова также показала губернатору особо любимое учениками место — музей домашнего быта народов России 19-20 веков, где ребята могут посмотреть, как в те годы жили и учились их предшественники. Второй школьный музей посвящен Великой Отечественной войне. Экспонаты помогали собирать жители Елховки.