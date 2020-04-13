Россельхозбанк принял участие в областных выездных штабах в Самарской области, посвященных предстоящей посевной кампании

В мероприятиях участвовали представители местной и поселковых администраций, Министерства сельского хозяйства Самарской области, ГБУ ДПО "Самара — Арис", Ростехнадзора, Гидрометцентра и другие официальные лица.

В администрациях всех муниципальных районов Самарской области сотрудники филиала Россельхозбанка ознакомили предпринимателей с льготными программами кредитования, выгодными процентными ставками и субсидиями, представляющимися государством сельхозпроизводителям. Большое внимание было сосредоточено на подготовке к проведению весенних полевых работ, а также на правилах предоставления и распределения бюджетных средств на поддержку сельскохозяйственного производства. Обсуждались вопросы, обеспечения предприятий посевным материалом, минеральными удобрениями, средствами защиты растений и ГСМ.

"Наша задача в качестве опорного Банка в сельскохозяйственной отрасли, чувствовать спрос и предлагать наиболее перспективные финансовые продукты, помогать фермерам реализовывать их проекты", — отметил директор Самарского филиала Банка Раиль Багдалов. — На финансирование агропромышленного комплекса на 25 марта 2020 года Самарским филиалом выдано свыше 2 млрд рублей. Кредитные средства предоставлены 70 предприятиям области в АПК, ощутимый прирост сельхозпроизводителей в малом бизнесе", — продолжил директор.

"Мы сотрудничаем с Россельхозбанком с момента его основания. Так как сегодня агросектор стремительно развивается, Банк со своей стороны предлагает самые выгодные условия с учетом реальных потребностей сельхозпроизводителей и постоянно развивает свою продуктовую линейку, учитывая особенности регионов, — рассказал генеральный директор ООО "Васильевское" Сергей Борзов. — Ни один банк России не обладает таким большим разнообразием программ для фермеров".

Самые кредитуемые районы Самарской области: Безенчукский (420 млн рублей), Болшечерниговский (540 млн рублей) и Большеглушицкий (320 млн).

Всего в Самарской области функционируют 559 сельскохозяйственных организаций, 1900 крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 365,3 тыс. личных подсобных хозяйств и около 1000 пищевых, перерабатывающих организаций и предприятий, оказывающих услуги по поставке и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники.