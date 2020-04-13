16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ потребовало взыскать долги АктивКапитал Банка с его собственников Региональный гарантийный фонд подготовил для предпринимателей микрозаем всего под 1% Карта с кешбэком: как получить максимум бонусов? Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске

Банки Финансы

Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В период самоизоляции вкладчики ВТБ активно используют дистанционные каналы и предпочитают открытие накопительных счетов и депозитов онлайн. В начале апреля этот показатель вырос до 90% при среднем уровне около 60%. При этом более 500 отделений банка продолжают работу в режиме дежурных офисов.

"Наша статистика показывает, что клиентская активность в онлайн-каналах сейчас все время возрастает. Граждане проявляют сознательность и стремятся максимизировать объем дистанционных финансовых операций. Доля сберегательных продуктов, открытых в ВТБ Онлайн, еще в конце 2019 г. достигала 60%, но сегодня абсолютное большинство вкладов и накопительных счетов оформляется без посещения офиса", — комментирует Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов — вице-президент ВТБ.

ВТБ продолжает расширять список финансовых услуг, доступных без посещения офиса. Теперь клиентом ВТБ можно стать полностью удаленно, открыв счет с помощью биометрии. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте банка, процедура займёт не более пяти минут.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3