Банк "Открытие": более 60% жителей ПФО заявили об уменьшении дохода из-за коронавируса

66% жителей ПФО заявили о финансовых потерях от ограничений из-за коронавируса (по всей стране 54%). Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

66% жителей ПФО, которые уже понесли убытки, заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. Всего в стране таких семей 54%. О полной потере доходов заявило 16% респондентов региона. В качестве основных причин финансовых потерь жители Приволжья назвали: дополнительные расходы на медицинскую помощь (21%), потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (8%) и от неправильных инвестиций (10%).

В падении своих доходов в 2020 году уверены 40% жителей ПФО (51% по всей России), 12% рассчитывают, что их доходы не изменятся и только 9% жителей ПФО (7% по всей России) считают, что их доходы вырастут до конца 2020 года. Еще 37% опрошенных не знают, чего ожидать от 2020 года.

Интересно, что лишь 13% россиян в целом и 17% жителей регионов планируют воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян допускают такую возможность в будущем, в регионах эта цифра составляет 37%. Половина россиян (и только 24% жителей регионов) в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6% россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов, в регионах это 7%.

*Опрос проведен банком "Открытие" 10–12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.