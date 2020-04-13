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На Заводском шоссе открылся дополнительный отдел центра занятости для безработных

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в режиме видеоконференции. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств Самарской области, главы муниципальных образований губернии.

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросу организации приема безработных граждан в особый период. Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина отметила, что в настоящее время наблюдается рост числа обращений в органы службы занятости в целях постановки на учет.

Для удобства жителей министерством введен в эксплуатацию дополнительный отдел центра занятости в г. о. Самара (Заводское шоссе, 31). Здесь планируется прием жителей Промышленного, Кировского и Советского внутригородских районов. Кроме того, изменен график работы действующих центров занятости населения. ЦЗН Самары и Тольятти до 30 апреля текущего года ведут прием граждан с 8.00 до 20.00, а при наличии большого количества заявлений их обработка будет осуществляться в выходные дни.

Ирина Никишина рассказала, что общая пропускная способность подразделений центров занятости по предварительной записи и в рамках личного приема составляет в Самаре 480 человек в день, в Тольятти — 400 человек в день. А всего по области пропускная способность центров занятости — более 2100 человек в день.

Постановку граждан на учет в качестве безработных центры занятости населения Самарской области сегодня осуществляют в дистанционном формате. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (ЕСИА). В случае, если у гражданина нет технической возможности создать учетную запись, он может обратиться в отделения МФЦ, где помогут ее создать и подтвердить.

Имея подтвержденную запись на портале госуслуг (ЕСИА), можно подать заявление на получение услуг дистанционно, или предварительно записаться на личный прием через интерактивный портал службы занятости Самарской области (samaratrud.ru).

С 28 марта текущего года через интерактивный портал гражданами уже было подано 8818 электронных заявлений. Виктор Кудряшов подчеркнул, что работа по вовлечению граждан в дистанционную форму взаимодействия крайне важна, это позволит избежать скопления людей в центрах занятости.

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