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Банк "Открытие": менее половины жителей регионов полноценно работают из дома

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только 37% жителей регионов России полноценно работают на "всероссийских выходных" из дома. 44% респондентов заявили, что из дома не работают. 19% сказали, что сейчас не работают вообще. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

Большинство жителей регионов заявили, что соблюдает режим самоизоляции. 58% отметили, что стали выходить из дома реже, еще 43% покидают дом только в исключительных случаях, а 15% говорят, что вообще практически не выходят. 13% респондентов из регионов перемещаются как обычно из-за необходимости по работе.

Работа на удаленке не вдохновляет большинство соотечественников. Только 31% жителей регионов сказали, что дома им работается отлично, при этом 26% полагают, что дома работать можно, но в офисе все же лучше. 19% опрошенных (причем эта доля в столицах и регионах одинакова) считают удаленную работу откровенно плохим вариантом. 9% жителей регионов продолжают ходить на работу, 8% респондентов затрудняются ответить, еще 7% и до начала режима самоизоляции работали удаленно.

Самоизоляция нравится россиянам еще меньше, чем работа на удаленном доступе. Только 19% респондентов заявили, что им нравится оставаться дома. 10% — еще не определились. 71% жителей в регионах (в стране эта доля ниже, 56%) относятся к самоизоляции отрицательно.

77% респондентов из регионов заявили, что им не хватает прогулок, 47% скучают по живому общения, 44% страдают от отсутствия парикмахерских и бытовых услуг, 36% не хватает путешествий, а 36% кафе и ресторанов.

37% жителей регионов полагают, что ограничения по карантину отменят после майских праздников, 31% респондентов в регионах считают, что ограничения продлятся как минимум до июня, 21% вообще не знают чего ожидать, 13% готовятся к нескольким месяцам самоизоляции.

*Опрос проведен банком "Открытие" 10–12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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