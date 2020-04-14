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Общество

К дезинфекции улиц Самары и Тольятти подключили МЧС

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 апреля, к дезинфекции улиц Самары и Тольятти подключились военнослужащие Волжского спасцентра, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Накануне три расчета мобильного комплекса специальной обработки в составе трех машин и шести человек обработали 81 объект транспортной инфраструктуры и 18 км дорог с твердым покрытием на территории областного центра.

Еще два расчета провели дезинфекцию 59 объектов транспортной инфраструктуры и 17 км дорог в Тольятти. На территории тольяттинской горбольницы № 5 обработано 6 км дорог и 170 кв. м помещений.

Работа по дезинфекции общественных мест и автодорог специалистами Волжского спасательного центра МЧС России будет продолжаться в ежедневном режиме.

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