К дезинфекции улиц Самары и Тольятти подключили МЧС

В понедельник, 13 апреля, к дезинфекции улиц Самары и Тольятти подключились военнослужащие Волжского спасцентра, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Накануне три расчета мобильного комплекса специальной обработки в составе трех машин и шести человек обработали 81 объект транспортной инфраструктуры и 18 км дорог с твердым покрытием на территории областного центра.

Еще два расчета провели дезинфекцию 59 объектов транспортной инфраструктуры и 17 км дорог в Тольятти. На территории тольяттинской горбольницы № 5 обработано 6 км дорог и 170 кв. м помещений.

Работа по дезинфекции общественных мест и автодорог специалистами Волжского спасательного центра МЧС России будет продолжаться в ежедневном режиме.