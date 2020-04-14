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Альфа-Банк подключил несколько миллионов клиентов к программе "Кредитный карантин"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа включает в себя комплекс мер, среди них и снижение ежемесячного платежа по кредитам, и бесплатная отсрочка.

С 14 апреля Альфа-Банк отменяет минимальный платеж для всех клиентов, у которых есть кредитная карта. Это несколько миллионов человек. В среднем ежемесячный платеж для них снизится в 2 раза: клиентам надо будет платить только проценты. Мера рассчитана на несколько месяцев и распространяется на новые платежи.

Также запустились программы бесплатной отсрочки по кредитам. Первая — кредитные каникулы от государства. Вторая — "Кредитный карантин" от Альфа-Банка. "Кредитный карантин" действует для всех добросовестных заемщиков, которые не допускали просрочек по кредитам. Банк не запрашивает документы о снижении дохода, а максимальная сумма кредита — 5 млн рублей. Клиент может выбрать любую программу: подключение — дистанционное, участие — бесплатное.

Банк уже одобрил более 5 тысяч заявок по программам бесплатной отсрочки по кредитам. А для нескольких миллионов клиентов автоматически отменяется минимальный платеж по кредитным картам.

Узнать условия по программам отсрочки можно на странице https://alfabank.ru/get-money/land/credit-holidays-2020/

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