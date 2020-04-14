Новые пациенты с COVID выявлены в Самаре, Тольятти и Чапаевске

Выявленные за минувшие сутки случаи заражения новой коронавирусной инфекцией приходятся на Самару, Тольятти и Чапаевск, сообщили в региональном оперативном штабе.

Пять инфицированных находятся в Самаре. Четыре из них контактировали с ранее выявленными заболевшими, а один обратился с тяжелым течением ОРВИ.

Еще пять новых пациентов в Тольятти. Это семья из четырех человек, где один член семьи выезжал в Москву. И еще один также был выявлен по тяжелому течению ОРВИ.

Один заболевший - житель Чапаевска из числа контактировавших с одним из заболевших ранее.

Количество пациентов выписанных по выздоровлению за сутки не изменилось - их также 15.

За прошедшие сутки было проведено 856 исследований. Под меднаблюдением остаются 1546 человек. За сутки закончено наблюдение 306 человек.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 40 человек.