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Здравоохранение Общество

Новые пациенты с COVID выявлены в Самаре, Тольятти и Чапаевске

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выявленные за минувшие сутки случаи заражения новой коронавирусной инфекцией приходятся на Самару, Тольятти и Чапаевск, сообщили в региональном оперативном штабе.

Пять инфицированных находятся в Самаре. Четыре из них контактировали с ранее выявленными заболевшими, а один обратился с тяжелым течением ОРВИ.

Еще пять новых пациентов в Тольятти. Это семья из четырех человек, где один член семьи выезжал в Москву. И еще один также был выявлен по тяжелому течению ОРВИ.

Один заболевший - житель Чапаевска из числа контактировавших с одним из заболевших ранее.

Количество пациентов выписанных по выздоровлению за сутки не изменилось - их также 15.

За прошедшие сутки было проведено 856 исследований. Под меднаблюдением остаются 1546 человек. За сутки закончено наблюдение 306 человек.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 40 человек.

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