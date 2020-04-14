16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ потребовало взыскать долги АктивКапитал Банка с его собственников Региональный гарантийный фонд подготовил для предпринимателей микрозаем всего под 1% Карта с кешбэком: как получить максимум бонусов? Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске

Банки Финансы

Альфа-Банк запустил имиджевую кампанию, в которой Иван Ургант не шутит

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

14 апреля Альфа-Банк запускает имиджевую рекламную кампанию. В серии из трех роликов Иван Ургант молчит, рассказывает, что думает о банках на самом деле, и показывает свои носки. Кампания предполагает интегрированный медиа-микс: национальное ТВ, онлайн-видео и другие каналы.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

"В этой кампании мы "освободили" Ивана: не заставляли его произносить текст, продиктованный рекламным агентством. И сценарии, и визуальный стиль роликов мы придумывали вместе. Иван говорит то, во что на самом деле верит", — комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

В марте 2020 Альфа-Банк и Иван Ургант подписали партнерское соглашение, в рамках которого Иван стал лицом бренда. В 2019 году бренд-амбассадором банка был Владимир Познер.

Посмотреть ролики и проголосовать, какой Ургант более УргАААнт можно на странице alfabankvote.ru.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3