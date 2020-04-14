Банк "Открытие" снижает комиссии за эквайринг

Банк "Открытие" отменил ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 г. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%.

Ежемесячный фиксированный платеж за эквайринг включает в себя комиссию за проведение расчетов, а также плату за обслуживание оборудования и сервисную поддержку. В апреле и мае он будет отменен автоматически. Таким образом, в течение двух месяцев эквайринговый сервис будет предоставляться предпринимателям бесплатно. На сегодняшний день число предприятий, подпадающих под новую программу поддержки "Открытия", составляет порядка 15 000.

Снижение комиссии до 1% доступно для клиентов, чей торговый оборот не превышает 500 тысяч рублей в месяц. Предложение действует в рамках пакетов "Первый шаг", "Быстрый рост" и "Свой бизнес".

Кроме того, в связи с переходом большинства компаний на дистанционную модель бизнеса и развитием сервисов курьерской доставки, банк "Открытие" готов оперативно обеспечить таких клиентов высокоскоростными переносными терминалами оплаты. Это оборудование позволит предприятиям принимать платежи от находящихся в самоизоляции покупателей, в том числе с помощью технологии бесконтактной оплаты.

"Наши новые меры поддержки особенно актуальны для предприятий малого и микробизнеса с небольшим торговым оборотом, — говорит Александр Дынин, директор департамента эквайринга банка "Открытие". — Эти клиенты наиболее чувствительны к росту или, наоборот, уменьшению издержек на содержание своего бизнеса. Мы рады поддержать их в этот непростой для экономики период".

Банк "Открытие" также настроил свои эквайринговые системы для приема оплаты с помощью карт с истекшим сроком действия. Со 2 апреля 2020 года такие карты принимаются во всей эквайринговой сети банка, которая на сегодняшний день насчитывает более 40 000 точек по всей стране.