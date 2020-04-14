Банк "Открытие" снижает комиссии за эквайринг

Банк "Открытие" отменил ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 г. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%.
Ежемесячный фиксированный платеж за эквайринг включает в себя комиссию за проведение расчетов, а также плату за обслуживание оборудования и сервисную поддержку. В апреле и мае он будет отменен автоматически. Таким образом, в течение двух месяцев эквайринговый сервис будет предоставляться предпринимателям бесплатно. На сегодняшний день число предприятий, подпадающих под новую программу поддержки "Открытия", составляет порядка 15 000.
Снижение комиссии до 1% доступно для клиентов, чей торговый оборот не превышает 500 тысяч рублей в месяц. Предложение действует в рамках пакетов "Первый шаг", "Быстрый рост" и "Свой бизнес".
Кроме того, в связи с переходом большинства компаний на дистанционную модель бизнеса и развитием сервисов курьерской доставки, банк "Открытие" готов оперативно обеспечить таких клиентов высокоскоростными переносными терминалами оплаты. Это оборудование позволит предприятиям принимать платежи от находящихся в самоизоляции покупателей, в том числе с помощью технологии бесконтактной оплаты.
"Наши новые меры поддержки особенно актуальны для предприятий малого и микробизнеса с небольшим торговым оборотом, — говорит Александр Дынин, директор департамента эквайринга банка "Открытие". — Эти клиенты наиболее чувствительны к росту или, наоборот, уменьшению издержек на содержание своего бизнеса. Мы рады поддержать их в этот непростой для экономики период".
Банк "Открытие" также настроил свои эквайринговые системы для приема оплаты с помощью карт с истекшим сроком действия. Со 2 апреля 2020 года такие карты принимаются во всей эквайринговой сети банка, которая на сегодняшний день насчитывает более 40 000 точек по всей стране.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.