Школьный патриотический проект поможет Самаре получить звание "Город трудовой доблести"

Самарские школьники развивают историко-патриотический проект "Гордись той землей, что взрастила тебя", посвященный юбилею Великой Победы.

Его целью является привлечение внимания к историческим и памятным местам трудового подвига жителей г. Куйбышева и Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны. Для творческих наработок ребят в рамках проекта создан сайт, который пополняется по мере его реализации и продвижения:

Инициатором проекта стала учитель английского языка Юлия Андреева. Для его реализации была создана творческая группа из ребят и педагогов "Регионального центра для одаренных детей", возглавляемого Ириной Липенской. Ребята под руководством педагогов Юлии Андреевой и Зинаиды Равинской провели большую работу по поиску документальных материалов, посетили музеи города Самары и Самарской области: музей Вооруженных сил, музей имени Рязанова, ФСБ, ПАО "Кузнецова", историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, поисково-исторический музей "Сокол" и др.

Одним из результатов работы стал сборник-путеводитель в печатной и электронной версиях. В него вошли стихи, рисунки ребят, исторический материалы о городе Куйбышеве и Куйбышевской области, а также разработанные ребятами экскурсионные маршруты по памятным и историческим местам родного края.

В редакционную коллегию сборника-путеводителя вошли ученики 11-х классов: Екатерина Булыга, Яна Габдрахманова, Матвей Лялин и художники-оформители: Дмитрий Константинов, Кирилл Лаптев, Полина Чулкова.

Особенностью проекта является создание экскурсионных карт памятных мест г. Самары (Куйбышева), посвященных Великой Отечественной войне, а также создание видео- и аудио- версий экскурсий, адаптированных для людей с проблемами слуха и зрения (слабослышащих и слабовидящих).

"Интересно и необычно, когда ты идешь в музей не просто посмотреть экспозицию, а имея четкое задание и цель, узнать как можно больше о великом и трагичном, о подвиге и страданиях народа в годы Великой Отечественной войны", — делится своими впечатлениями Дарья Сладкова. Участники проекта работали с различными источниками информации: архивами, видеоархивами, печатными изданиями, Интернет-ресурсами. Но особенно ребят потрясли рассказы очевидцев и участников ВОв, большую часть бесед с которыми провела ученица 11-го класса Варвара Головатенко.

Ребят особенно тронул рассказ очевидицы событий военного времени Нины Царевой о том, как на ее глазах молодой солдат пожертвовал собой, чтобы сохранить переправу — мост через реку: "Когда стояла на посту, плыла мина круглая. А я увидела и кричу: "Ребята, мина плывет, сейчас мост взорвется". И один парень снял с себя шинель и прыгнул. Поплыл туда и сам взорвался".

Федор Жмакин рассказал о том, как он в годы войны 14-летним подростком пришел на завод работать на станке, где для него поставили специальные полутораметровые решетки, чтобы он мог доставать до ручек. Эти материалы вошли в видеоролик, смонтированный учеником 11-го класса Иваном Орловым.

Творческая группа надеется, что проект "Гордись той землей, что взрастила тебя" внесет свой весомый вклад в общую работу по получению Самарой заслуженного звания "Город трудовой доблести". Ожидается, что к 9 мая 2020 года будут готовы основные составляющие проекта, однако он и далее будет пополняться новыми материалами.