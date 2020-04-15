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ДТП Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с ВАЗ и Toyota под Сызранью увеличилось

СЫЗРАНЬ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В результате ДТП под Сызранью с участием Lada Kalina и Toyota Rav 4 госпитализирована еще одна пострадавшая, 35-летняя пассажирка ВАЗа, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что 14 апреля в результате столкновения двух автомобилей на автодороге "Подьезд к г. Ульяновск от автодороги М-5 Урал" пострадали водитель отечественной легковушки и его 17-летняя пассажирка. 

Все пострадавшие госпитализированы. Как отметили полицейские, водитель и несовершеннолетняя пассажирка находились в тяжелом состоянии.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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