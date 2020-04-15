Под Сызранью в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир

Во вторник, 14 апреля, в первом часу дня под Сызранью на автодороге "Подьезд к г. Ульяновск от автодороги М-5 Урал" столкнулись Lada Kalina и кроссовер Toyota, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, на 307 км трассы 43-летний водитель легковушки при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим по левой полосе попутным кроссовером под управлением 57-летнего водителя. От удара Toyota съехала в левый кювет и опрокинулась.

В результате происшедшего пострадали водитель и 17-летний пассажир Lada Kalina, они госпитализированы. Информация о других пострадавших уточняется.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.