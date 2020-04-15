ПСБ предоставил банковскую гарантию на строительство нового корпуса инфекционной больницы в г. Волжский

ПСБ предоставил банковскую гарантию в пользу ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства" для исполнения обязательств АО "Приволжтрансстрой" по государственному контракту на выполнение работ по строительству нового корпуса инфекционной больницы в г. Волжский Волгоградской области. Сумма гарантии составила 53,4 млн рублей со сроком исполнения до 1 сентября 2020 года.

Строительство нового корпуса общей площадью до 8 000 кв. метров стартовало в апреле 2020 года в рамках обеспечения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Лечебное отделение оснастят специальными "сквозными" боксами системы Мельцера. Высокий темп строительства обеспечит использование технологии быстро сборного каркаса.

"В сложившихся условиях ПСБ делает все для того, чтобы наши партнеры могли бесперебойно исполнять свои обязательства и получать необходимое финансирование. Для ПСБ важно оперативно и качественно работать в связке с бизнесом и органами власти, обеспечить бесперебойное функционирование всех важных проектов и предприятий, которые выбрали банк в качестве своего финансового партнера", — отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.