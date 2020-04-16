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Облправительство Власть и политика

Инвестициями и инновациями в минэкономразвития займется Дмитрий Абрамов

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей в минэкономразвития Самарской области возглавил Дмитрий Абрамов.

Ранее 39-летний Абрамов заведовал кафедрой мировой экономики в Самарском государственном экономическом университете.

Должность главы департамента стала вакантной после назначения занимавшего ее Алексея Ильметова заместителем министра.

По словам Дмитрия Абрамова, перестановки произошли еще в начале года. Он также сообщил, что продолжит преподавать в СГЭУ как внешний совместитель, но оставил пост заведующего кафедрой.

"При назначении меня главой департамента сыграли роль несколько факторов: мое длительное сотрудничество с министерством по прежней моей работе, мое профильное дополнительное образование и возникшее у меня еще до этого предложения внутреннее желание реализовать себя на госслужбе. Кроме того, я был включен в областной резерв управленческих кадров как двукратный полуфиналист конкурса "Лидеры России", - прокомментировал Дмитрий Абрамов. 

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