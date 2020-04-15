16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аэропорт Курумоч продолжит снабжать бесплатным питанием пожилых людей на карантине Безопасность в продуктовом магазине во время карантина Глава Красноярского района участвует в работе волонтерского штаба В ТК "Амбар" нуждающимся раздадут сертификаты на товары первой необходимости 40 тысяч семей получат ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в Самарской области

Соцподдержка Общество

Аэропорт Курумоч продолжит снабжать бесплатным питанием пожилых людей на карантине

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Холдинг "Аэропорты Регионов" принял решение продолжать обеспечивать бесплатным трехразовым питанием пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на карантине из-за коронавируса COVID-19 до 30 апреля.

На сегодняшний день самарский аэропорт уже отгрузил более 14,5 тыс. рационов трехразового питания в распределительные центры министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, откуда волонтеры доставляют горячее питание адресатам.

Кейтеринг аэропорта Курумоча продолжит ежедневно производить рационы питания, включающие завтрак, обед и ужин, для одиноких пенсионеров Самарской области. Они в условиях домашней изоляции наиболее нуждаются в помощи, поскольку не имеют близких родственников, которые могли бы их поддержать. 

Рационы, производимые кейтерингами аэропортов, могут стать существенным вкладом в обеспечение полноценным горячим питанием нуждающихся пожилых людей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3