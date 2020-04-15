Аэропорт Курумоч продолжит снабжать бесплатным питанием пожилых людей на карантине

Холдинг "Аэропорты Регионов" принял решение продолжать обеспечивать бесплатным трехразовым питанием пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на карантине из-за коронавируса COVID-19 до 30 апреля.

На сегодняшний день самарский аэропорт уже отгрузил более 14,5 тыс. рационов трехразового питания в распределительные центры министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, откуда волонтеры доставляют горячее питание адресатам.

Кейтеринг аэропорта Курумоча продолжит ежедневно производить рационы питания, включающие завтрак, обед и ужин, для одиноких пенсионеров Самарской области. Они в условиях домашней изоляции наиболее нуждаются в помощи, поскольку не имеют близких родственников, которые могли бы их поддержать.

Рационы, производимые кейтерингами аэропортов, могут стать существенным вкладом в обеспечение полноценным горячим питанием нуждающихся пожилых людей.