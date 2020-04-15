АПИ проводит переговоры по видеоконференцсвязи

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области продолжает активную работу, в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи. Сегодня были проведены переговоры с инвесторами в сфере нефтегазового оборудования.

В условиях повышенной готовности в регионе продолжается взаимодействие с предпринимателями — проводятся консультации потенциальных инвесторов, ведутся переговоры, оказываются услуги по содействию в сопровождении текущих инвестиционных проектов и получению льгот и преференций. Используются все методы коммуникации — от телефонных переговоров до конференций по видеосвязи.

Напомним, что на инвестиционном портале Самарской области investinsamara.ru вы всегда можете воспользоваться инструментом "Калькулятор мер поддержки", чтобы узнать о том, на какие льготы и преференции вы можете рассчитывать. Чтобы получить информацию о дополнительных мерах, обращайтесь к специалистам Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

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