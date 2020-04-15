16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарским депутатам предложили обнулить налог на имущество для малого бизнеса В Самарской области решили, какие компании будут поддержаны из-за коронавируса Самарские бизнесмены: к лету 100 тыс. жителей области могут потерять работу Вячеслав Малеев: "Начинается плавный запуск экономики области" ТПП СО сможет выдавать бизнесу заключения о форс-мажоре

Государство и Бизнес Экономическая политика

АПИ проводит переговоры по видеоконференцсвязи

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области продолжает активную работу, в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи. Сегодня были проведены переговоры с инвесторами в сфере нефтегазового оборудования.

Фото: министерство экономразвития СО

В условиях повышенной готовности в регионе продолжается взаимодействие с предпринимателями — проводятся консультации потенциальных инвесторов, ведутся переговоры, оказываются услуги по содействию в сопровождении текущих инвестиционных проектов и получению льгот и преференций. Используются все методы коммуникации — от телефонных переговоров до конференций по видеосвязи.

Напомним, что на инвестиционном портале Самарской области investinsamara.ru вы всегда можете воспользоваться инструментом "Калькулятор мер поддержки", чтобы узнать о том, на какие льготы и преференции вы можете рассчитывать. Чтобы получить информацию о дополнительных мерах, обращайтесь к специалистам Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Почта для ваших вопросов: info@investinsamara.ru

Гид потребителя

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3