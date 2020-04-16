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Происшествия

Мошенники рассылают самарцам SMS со штрафами за нарушение самоизоляции

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В социальных сетях появилась информация о том, что гражданам поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения, предупреждает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Данные сообщения не соответствуют действительности. Правоохранительные органы не работают с гражданами подобным образом и не штрафуют граждан за нарушение режима самоизоляции на основании геолокации, а проводят разъяснительную работу о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм", — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам о том, что нельзя перечислять денежные средства на неизвестные абонентские номера, а также сообщать данные своих банковских карт и пароли.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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