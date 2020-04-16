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ПСБ снизил ставку по интернет-эквайрингу для предприятий из пострадавших отраслей

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 апреля ПСБ снизил размер комиссии по интернет-эквайрингу до 1% в рамках мер по поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.

Снижение комиссий распространяется на торгово-сервисные предприятия, занимающиеся розничной продажей продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса, одежды, а также бытовой техники и электроники при сумме чека до 20 тыс. рублей.

"Мы понимаем, насколько важно оказать поддержку малому бизнесу, который задействован в онлайн-продаже товаров первой необходимости населению. Для наших клиентов ставка по интернет-эквайрингу сократится в два раза", — говорит Равиль Айсин, начальник управления по развитию электронной коммерции ПСБ.

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