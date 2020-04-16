В Самарской области +10 инфицированных коронавирусом за сутки

За сутки в Самарской области выявлено 10 пациентов с подтвердившимся диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число заболевших новой инфекцией в Самарской области достигло 50 человек.

По данным регионального оперативного штаба, число выписанных по выздоровлению за сутки не изменилось - 14.

В России подтверждено 3448 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, при этом выписано по выздоровлению 318 человек.

Всего в стране зарегистрировано 27938 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 2304 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 232 человека.

Напомним, в Самарской области до 15 апреля было зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусом.