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Здравоохранение Общество

В Самарской области +10 инфицированных коронавирусом за сутки

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За сутки в Самарской области выявлено 10 пациентов с подтвердившимся диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает стопкоронавирус.рф.

Фото: pexels.com

Таким образом, общее число заболевших новой инфекцией в Самарской области достигло 50 человек.

По данным регионального оперативного штаба, число выписанных по выздоровлению за сутки не изменилось - 14.

В России подтверждено 3448 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, при этом выписано по выздоровлению 318 человек. 

Всего в стране зарегистрировано 27938 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 2304 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 232 человека.

Напомним, в Самарской области до 15 апреля было зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусом.

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