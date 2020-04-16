Большинство вновь заболевших COVID-19 в регионе - пациенты, поступившие с ОРВИ и пневмонией

Шесть из десяти зарегистрированных за сутки случаев коронавирусной инфекции в Самарской области выявлены при обследовании пациентов с диагнозами "внебольничная пневмония" и "ОРВИ". Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Еще четыре заболевших активно выявлены из круга контактных с ранее подтвержденными случаями: два - из круга контактных с заболевшими в Самарской области, один - с заболевшим, прибывшим из Москвы, один - из круга контактных при возвращении из Нижнего Новгорода.

Напомним, число официально подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в регионе достигло 50 человек, 14 из которых уже выздоровели.