Самарские выпускники смогут подготовиться к ЕГЭ со специалистами онлайн

Министерство образования и науки Самарской области подготовило серию видеоконсультаций по самым сложным заданиям из единого государственного экзамена, и в помощь выпускникам запустило новый проект "ЕГЭ -2020. Разберем со специалистом".

У школьников региона появилась уникальная возможность задать вопросы, которые возникли при подготовке к государственной итоговой аттестации председателям предметных комиссий Самарской области.

"Мы понимаем, что сейчас школьники оказались в непростой ситуации. Осталось несколько месяцев до начала основного периода проведения единого государственного экзамена. Выпускники к нему готовятся в дистанционном формате. Безусловно, сейчас их консультируют учителя, ребята работают с экзаменационным материалом. Однако нам крайне важно понимать с какими трудностями сталкиваются выпускники, какие задания у них вызывают больше всего вопросов. Наша главная цель — сохранить высокий уровень знаний детей, и помочь им эффективно подготовиться к экзамену, — рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Именно поэтому, мы решили запустить проект "ЕГЭ -2020. Разберем со специалистом". Это своего рода интерактив. Каждый ученик в комментариях под видеоразбором задания может написать нам самые сложные, по его мнению, задания. На самые часто встречающиеся вопросы мы подготовим ответы".

В официальных аккаунтах министерства образования и науки Самарской области в социальных сетях уже размещены разборы заданий по обществознанию. Ежедневно перечень видеоуроков будет пополняться.

Кроме того, выпускники Самарской области активно подключились ко Всероссийской акции "Я сдам ЕГЭ". В социальных сетях одиннадцатиклассники размещают ролики и делятся со сверстниками лайфхаками как они готовятся к единому государственному экзамену.

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