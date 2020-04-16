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Банк "Открытие" наращивает розничное кредитование

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" продемонстрировал почти двукратный рост розничного кредитного бизнеса по итогам 1 квартала 2020 года. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель банка вырос в 1,9 раз до 375,4 млрд рублей, совокупные выдачи — в 2,2 раза до 74,4 млрд рублей.

Портфель беззалоговых кредитов "Открытия" увеличился в 2,1 раза до 174,5 млрд рублей, выдачи — в 1,7 раз до 36,6 млрд рублей. Ипотечное кредитование также оставалось одним из приоритетных направлений развития банка. В первом квартале 2020 года ипотечный портфель по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,9 раз до 184 млрд рублей, выдачи росли еще более впечатляющими темпами — в 2,6 раза до 37,8 млрд рублей. Продажи кредитных карт увеличились почти в 4 раза.

"Открытие" предлагает широкую линейку кредитных продуктов и привлекательные ставки. Это позволяет банку уверенно занимать 3-4 позицию на рынке ипотеки и 6 — на рынке потребительского кредитования в России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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