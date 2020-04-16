Банк "Открытие" наращивает розничное кредитование

Банк "Открытие" продемонстрировал почти двукратный рост розничного кредитного бизнеса по итогам 1 квартала 2020 года. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель банка вырос в 1,9 раз до 375,4 млрд рублей, совокупные выдачи — в 2,2 раза до 74,4 млрд рублей.

Портфель беззалоговых кредитов "Открытия" увеличился в 2,1 раза до 174,5 млрд рублей, выдачи — в 1,7 раз до 36,6 млрд рублей. Ипотечное кредитование также оставалось одним из приоритетных направлений развития банка. В первом квартале 2020 года ипотечный портфель по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,9 раз до 184 млрд рублей, выдачи росли еще более впечатляющими темпами — в 2,6 раза до 37,8 млрд рублей. Продажи кредитных карт увеличились почти в 4 раза.

"Открытие" предлагает широкую линейку кредитных продуктов и привлекательные ставки. Это позволяет банку уверенно занимать 3-4 позицию на рынке ипотеки и 6 — на рынке потребительского кредитования в России.