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На Самарском гидроузле досрочно стартовала навигация

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 апреля, на три дня раньше, чем предусмотрено сроками госзадания, вступил в работу Самарский гидроузел, сообщает Росморречфлот. Начать навигацию позволили благоприятные гидрометеорологические условия, а также техническая готовность бассейновой администрации и гидротехнических сооружений.

Фото: Росморречфлот

"В 00:00 мск первые грузовые теплоходы - "Набережные Челны" и "Ряжский" - проследовали в камеру шлюза. Всего было прошлюзовано шесть единиц флота, приписанного АО "Порт Тольятти", - уточнили в ведомстве.

При подготовке к навигации на гидроузле отремонтировали металлоконструкции лестниц и площадок в шахте рабочего затвора номер 1 водозабора шлюза номер 22. Были произведены очистка и покраска металлоконструкций АРОВ шлюзов 23-24, напорной части шлюза 21, межпорогового пространства нижней головы шлюза 22 и другие работы.

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