АО "Транснефть - Приволга" начало реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации производственно-дождевых сточных вод линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" Саратовского районного нефтепроводного управления.

Работы ведутся в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель — соблюдение высоких стандартов экологической безопасности в производственной деятельности, исключение неорганизованного сброса поверхностного стока с территории производственного объекта в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.

Существующая система эксплуатируется с 2002 года и перестала удовлетворять современным нормативам полной очистки стоков до уровня значений предельно-допустимой концентрации водоемов рыбохозяйственного назначения. Комплекс работ предусматривает демонтаж оборудования и строительство станции биологической очистки, отвечающей современным природоохранным требованиям.

Станцию биологической очистки производительностью 15 куб. м в сутки изготовят специалисты Тюменского ремонтно-механического завода АО "Транснефть - Сибирь". На новых очистных сооружениях впервые будет применена новейшая технология очистки сточных вод с использованием мембранных биореакторов и мелкопузырчатой аэрации.

После монтажа для поддержания бесперебойной работы оборудования специалисты проведут пуско-наладочные работы, комплексное опробование и обеспечат технологический режим очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на ЛПДС "Красноармейская" запланирован на четвертый квартал 2020 года.