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Культура

В Самаре может появиться копия парижского памятника

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре предлагают установить полную копию парижского памятника героям Первой мировой войны — воинам 2-го Особого пехотного полка Экспедиционного корпуса. Этот полк был сформирован в Самаре и направлен для содействия французским войскам на западном фронте в начале прошлого века.

Памятник в Париже Памятник в Париже
Фото: ok.ru

Предложение по установке скульптуры в виде солдата с конем на приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна озвучил самарский общественник, руководитель межрегионального патриотического фонда содействия безопасности "Каскад" Александр Еремкин.

В качестве предполагаемых мест для установки фигурирует Самарская набережная (по аналогии с Парижем), музей ПриВо и площадка напротив бывшего ЗИМа (пр. Масленникова).

Источников финансирования на изготовление и установку скульптуры пока нет. Александр Еремкин надеется получить бюджетный грант или выйти на краудфайндинговую площадку.

Александр Хинштейн пообещал переговорить со скульптором, автором скульптуры в Париже Владимиром Суровцевым на тему создании аналога в Самаре. Но, главное, по словам депутата, определиться с источником финансирования.

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