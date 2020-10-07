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Общество

С торговой базы на ул. Олимпийской изъято 27,7 тыс. яиц, консервы и молоко без ветеринарных документов

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия на территории оптовой овощной базы, расположенной в Самаре на ул. Олимпийской, сотрудниками Россельхознадзора установлен факт реализации яйца куриного в количестве 27 739 штук, консервов мясных в количестве 31 штука, а также молока коровьего сгущенного в количестве 20 л - без ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проведения рейда, в отношении юридического и должностного лица, допустивших реализацию подконтрольной продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, составлены протоколы об административном правонарушении, административная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.43.

Продукция изъята из оборота и в соответствии с действующим законодательством РФ направлена на утилизацию.

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