С торговой базы на ул. Олимпийской изъято 27,7 тыс. яиц, консервы и молоко без ветеринарных документов

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия на территории оптовой овощной базы, расположенной в Самаре на ул. Олимпийской, сотрудниками Россельхознадзора установлен факт реализации яйца куриного в количестве 27 739 штук, консервов мясных в количестве 31 штука, а также молока коровьего сгущенного в количестве 20 л - без ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проведения рейда, в отношении юридического и должностного лица, допустивших реализацию подконтрольной продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, составлены протоколы об административном правонарушении, административная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.43.

Продукция изъята из оборота и в соответствии с действующим законодательством РФ направлена на утилизацию.