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Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить "черного копателя"

ПРИВОЛЖЬЕ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания с использованием специальных технических средств поиска, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, в марте 2020 г. в Приволжском районе области мужчина незаконно при помощи лопат и специального технического средства поиска —  металлоискателя проводил археологические раскопки на территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, имеющего культурные слои: срубной культуры позднего бронзового века третьей четверти II тыс. до н. э. и русской деревни XIX — начала XX веков.

"Обладая достоверными сведениями о наличии на данной территории  мест залегания археологических предметов, он обнаружил и выкопал из земли винтовку "Winchester" модели 1895 г., имеющую историческую и культурную ценность, — сообщили в прокуратуре Самарской области. — В результате противоправных действий обвиняемого был поврежден культурный слой объекта исторического и культурного наследия федерального (общероссийского значения) Самарской области "Федоровское селище, II тыс. до н. э."."

Следствие по делу осуществлялось УФСБ России по Самарской области. Теперь обвинительное заключение утверждено прокуратурой Самарской области и уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.

Санкция вмененной мужчине статьи обвинения предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

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