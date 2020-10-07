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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить начальника участка МП "Инженерная служба", обвиняемого во взяточничестве

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка в МП "Инженерная служба", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Напомним, 30 июля текущего года подозреваемый получил 30 тыс. руб. от директора ООО за выдачу актов готовности системы отопления и тепловых сетей к эксплуатации в отопительный сезон многоквартирных жилых домов на территории Красноглинского района без проведения соответствующих осмотров.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в федеральный суд Красноглинского района города Самары для рассмотрения по существу", - уточняют следователи.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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