В Самаре будут судить начальника участка МП "Инженерная служба", обвиняемого во взяточничестве

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка в МП "Инженерная служба", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Напомним, 30 июля текущего года подозреваемый получил 30 тыс. руб. от директора ООО за выдачу актов готовности системы отопления и тепловых сетей к эксплуатации в отопительный сезон многоквартирных жилых домов на территории Красноглинского района без проведения соответствующих осмотров.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в федеральный суд Красноглинского района города Самары для рассмотрения по существу", - уточняют следователи.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.