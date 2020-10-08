Депутаты Тольятти предлагают вернуться к прямым выборам мэров

Депутаты тольяттинской городской думы вышли в губдуму с законодательной инициативой о возврате прямых выборов глав муниципальных образований.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что действующая система, в рамках которой главы муниципалитетов избираются конкурсной комиссией, "может снизить активность жителей в политической и общественной жизни, а также доверие к власти со стороны населения".

"Одной из причин этого является то, что люди фактически лишены права выбора в пользу того или иного кандидата, а значит и возможности спрашивать с действующего главы каких-то реальных действий. Это подтверждается выборами в органы местного самоуправления, состоявшимися 13 сентября 2020, и низкой явкой избирателей по избирательным округам. Теряется интерес и к выборам, и к власти. Во власти нет смысла в случае отсутствия права выбора", — отмечают разработчики проекта поправок в пояснительной записке к ним.

Авторы законопроекта также указывают, что вопрос возвращения к прямым выборам глав муниципальных образований сейчас обсуждается во многих регионах.

"Проведенный в сентябре 2017 года в 137 населенных пунктах 48 регионов страны опрос "Левада-центра" показал, что 65% россиян поддерживают идею выборности в регионах глав городов и муниципальных районов путем всенародного голосования", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, реформа местного самоуправления в Самарской области была начата в 2014 году: летом гудбума отменила выборы глав муниципальных районов и поселений, затем в сентябре были отменены всенародные выборы мэра Самары, а в ноябре было принято решение об отмене выборов всех глав городов области.