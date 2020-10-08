Две жительницы губернии фиктивно прописали у себя 21 человека

Две жительницы Самарской области незаконно поставили на миграционный учет 21 гражданина, не собираясь в дальнейшем предоставлять им жилье, сообщает региональное ГУ МВД.

Так, по данным полицейских, 30-летняя безработная жительница Самары незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранцев по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на ул. Воронежской, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилье.

Женщина признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за услугу денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП№ 2 в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ", и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Аналогичный факт выявлен участковым уполномоченным полиции МО МВД России "Похвистневский". В июле текущего года 36-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет четверых граждан России, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

В настоящее время в отношении подозреваемой Отделением дознания МО МВД России "Похвистневский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.