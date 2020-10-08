Долговременные рейтинги "Росгосстраха" повышены до уровня "BB"

Международное агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг ПАО СК "Росгосстрах" до уровня "BB", прогноз по рейтингам — "стабильный". Как сообщает пресс-служба "Росгосстраха", ранее у старейшего страховщика России действовали рейтинги "BB-".

"Мы отмечаем, что ПАО СК "Росгосстрах" продолжает успешно справляться с негативными последствиями экономической и финансовой стрессовой ситуации, обусловленной влиянием пандемии COVID-19, а также снижением цен на нефть и волатильностью рынков капитала, — подобно сопоставимым страховым компаниям с более высокими рейтингами, — говорится в сообщении агентства. — ПАО СК "Росгосстрах" продолжает улучшать показатели капитализации за счет удержания накапливаемой прибыли, роста страховых премий и высокого коэффициента рентабельности капитала (ROE)".

К числу позитивных рейтинговых факторов аналитики S&P относят профиль бизнес-рисков "Росгосстраха" и продолжающийся рост базы страховой премии. "Мы ожидаем, что рост бизнеса страховой компании продолжится в 2021 году", — аргументируют аналитики S&P свой прогноз по рейтингам "Росгосстраха".

"Признание авторитетным рейтинговым агентством заслуг нашей команды, сумевшей быстро перестроиться в непростой экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации, укрепляет нашу уверенность в выбранной бизнес-стратегии, — говорит генеральный директор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин. — И нам вдвойне приятно, что повышение рейтингов произошло сразу после Дня страховщика — а это, напомню, не только профессиональный праздник, но и день рождения нашей компании, которая вступила в свой юбилейный год и намерена встретить свое столетие в качестве одного из локомотивов преобразований на российском страховом рынке".