В Самарской области досрочно уложили 2,53 млн кв. м асфальтобетона

В четверг, 8 октября, в Москве состоялось заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель президиума правительственной комиссии Марат Хуснуллин.

Самарскую область представил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Марат Хуснуллин напомнил участникам заседания, что Правительство страны заканчивает проработку вопроса о выпуске инфраструктурных облигаций в транспортном и жилищном строительстве. Планируется, что этот новый механизм поддержки строительной сферы будет разработан до конца 2020 года.

По итогам заседания Виктор Кудряшов дал поручение министру транспорта Самарской области проработать вопрос о включении Самарской области в число пилотных регионов по реализации этого направления.

Особое внимание участники заседания уделили дорожному строительству. Самарская область с опережением выполняет показатели национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

До конца года в регионе будет отремонтировано 304 км дорог на 105 объектах контроля. 82 объекта протяженностью 242,67 км уже введены в эксплуатацию. В рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" Самарская область — в числе лучших субъектов Федерации.

"По плану, к 1 ноября 2020 года Самарская область должна была уложить 2,53 млн кв. м. верхнего слоя дорожного покрытия из асфальтобетона. На сегодняшний день этот показатель выполнен на 100%", — отметил по итогам заседания Виктор Кудряшов. — Регион находится в пятерке лучших по нацпроекту "БКАД". Этот результат стал итогом большой работы всей дорожной отрасли, личных усилий губернатора Самарской области Дмитрия Азарова".

Хорошие итоги и по кассовому освоению по региональному проекту "Дорожная сеть". На 7 октября этот показатель составил 6,53 млрд рублей (73%). Освоено 2,24 млрд руб. (63,5%) средств федерального бюджета, 4,28 млрд руб. (80%) от средств консолидированного бюджета Самарской области.

Напомним, промежуточные результаты исполнения показателей нацпроекта обсуждались в ходе личной встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в августе 2020 года.

По поручению главы региона правительством Самарской области была сформирована заявка на выделение дополнительного финансирования для строительства второй очереди мостового перехода "Фрунзенский" и дороги "Тольятти — Ягодное" в общей сумме 1,73 млрд руб., по которой было принято положительное решение.

На заседании также обсудили вопросы создания автоматизированной системы весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах РФ. По информации, представленной Минтрансом РФ, к 2026 году на федеральных трассах появится 387 пунктов автоматизированного контроля веса для большегрузов. Это позволит снизить влияние грузоперевозок на состояние дорожного полотна, обеспечить выполнение единых правил для грузоперевозчиков на всех автомобильных дорогах страны.

Пункты автоматизированного контроля будут открыты и на дорогах регионального значения. В Самарской области до конца года появятся две таких "контрольных точки" — на Красноглинском шоссе и на дороге "Самара — Бугуруслан". Работы по их строительству планируется также завершить досрочно, в ноябре текущего года.