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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Чайке" - 2:5

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский ХК "Ладья" проиграл нижегородской "Чайке" - 2:5.

Первый период матча между "Ладьей" и "Чайкой" прошел с преимуществом гостей, которое в его середине материализовал в гол Глеб Бармин (в большинстве) — 0:1.

В начале второго периода Максим Бережонов забросил вторую шайбу в ворота Антона Виноградова — 0:2.

Тольяттинцы ответили быстрым голом Айрата Асфандиярова, добившего шайбу после собственного броска (тольяттинцы отличились в меньшинстве).

Но, во второй половине периода нападающий "Чайки" Глеб Петров отличился дважды, доведя счет до 1:4.

В третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами — 2:5 победа "Чайки".

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