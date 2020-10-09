"Ладья" проиграла "Чайке" - 2:5

Тольяттинский ХК "Ладья" проиграл нижегородской "Чайке" - 2:5.

Первый период матча между "Ладьей" и "Чайкой" прошел с преимуществом гостей, которое в его середине материализовал в гол Глеб Бармин (в большинстве) — 0:1.

В начале второго периода Максим Бережонов забросил вторую шайбу в ворота Антона Виноградова — 0:2.

Тольяттинцы ответили быстрым голом Айрата Асфандиярова, добившего шайбу после собственного броска (тольяттинцы отличились в меньшинстве).

Но, во второй половине периода нападающий "Чайки" Глеб Петров отличился дважды, доведя счет до 1:4.

В третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами — 2:5 победа "Чайки".