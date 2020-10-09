Победителями конкурса на лучший проект концепции жилой застройки у "Самара Арены" стали датчане

В понедельник, 5 октября, во Всемирный день архитектуры в отеле LOTTE Samara состоялся финал международного архитектурного конкурса "Арена Парк", запущенного еще в апреле 2020 года. Инициаторами конкурса стали московская компания "Акация" и самарский застройщик "Преображенский Двор", а участниками — ведущие архитектурные бюро из разных городов России и стран мира, дипломированные архитекторы, имеющие стаж работы по специальности не менее 5 лет.

В жюри были эксперты в области архитектуры из Москвы, Самарской области, США, Германии, Дании, Великобритании и Швейцарии. В частности, представители Союза Архитекторов России, Международной Академии Архитектуры, архитекторы из других стран.

Цель конкурса — определить будущее перспективной территории вблизи стадиона "Самара Арена", раскрыть ее потенциал, разработать функциональное, планировочное и пространственное решение жилого квартала. На участке по итогам конкурса будет построен жилой квартал "Арена Парк".

Победителем и обладателем первой премии в 3 млн рублей стала Хелле Юул и компания Juul Frost Architects из Дании. Этот проект отличается от других яркими зелеными красками, большим количеством деревьев и растений, органично "вплетаемых" в ландшафт жилой застройки. Инициаторы проекта объясняют это так: "Рост урбанизации отражается на дизайне городов и общественных пространств, которые все более негативно влияют на здоровье людей, в том числе эмоциональное, они постоянно чувствуют себя одинокими. Предложенная концепция проекта помогает избежать этого". Парки, скверы в кварталах, а также обеспечение приятного микроклимата на территории жилой застройки помогут создать пространство, в котором соседям будет удобно и легко взаимодействовать друг с другом. Это повысит их социальную и физическую активность, считают авторы концепции. Команда, занявшая по итогам конкурса 1 место, получает преимущественное право на участие в дальнейшей реализации проекта на дополнительно согласованных условиях.

Две вторых премии по 2 млн рублей получили Архитектурное бюро Сергея Скуратова и John Ronan Architects (Чикаго, США). Обладателями трех третьих премий по 1 млн рублей стали компании Meralstudio (Осло, Норвегия), Marazzi Architetti + F& M Ingegneria SPA (Италия), а также группа архитекторов ГАУ Московской области "НИиПИ Градостроительства" и ООО Архитектурная мастерская "Архимед".

Кроме того, несколько специальных дипломов получили еще несколько компаний: Db-arch studio (Санкт-Петербург) и Nixdorf consult Gmbh (Штутгарт) — за высокое качество художественного образа проектного решения; Гинзбург и архитекторы и Felixx — за новаторское архитектурное решение; Архитектурное Бюро "Остоженка" — за высокое архитектурное мастерство; Бюро "Крупный план" — за высокий уровень подачи проекта. Специального диплома за развитие архитектуры Самары удостоился авторский коллектив под руководством известного городского архитектора Александра Головина.

Авторский коллектив Института Города_Самара получил специальный диплом за лучший проект вне конкурса, в его составе известные самарские архитекторы — Сергей Малахов, Сергей Боранов, Александр Гниломедов, Екатерина Гниломедова и Евгения Репина.

О том, как сложно было выбирать лучший проект из множества достойных, рассказали члены жюри. Среди них — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников. По его словам, в будущем будут продаваться не квадратные метры, а архитектура, городская среда и место обитания, в котором люди при желании смогут прожить всю жизнь. Именно поэтому миссия современных архитекторов — в создании таких сценариев будущего.

Руководитель проекта Денис Сергеев считает конкурс очень значимым для города и региона: "Задача — предложить новые идеи проекта планировки территории. Когда мы привлекали к участию в конкурсе различные организации, в мире началась пандемия, и огромное количество архитектурных бюро находилось на самоизоляции. Поэтому у них у всех появилось много свободного времени для творчества. Для нас это был шок, когда на первый этап зарегистрировалось больше 90 компаний из 28 стран. А я считаю, что нет ничего лучше, чем возможность выбирать. Из этих проектов мы определили лучшие идеи и попытаемся собрать их во что-то единое целое".

Вице-президент Международной Академии архитектуры (отделение в Москве) Юрий Виссарионов отметил: "Самаре и академии повезло, что к конкурсу привлекли мировых архитекторов и разработали новый формат. Весь мир озабочен, в каком векторе дальше двигаться и жить, потому что пандемия — это серьезное событие, которое не пройдет бесследно. Поэтому архитектор сегодня — не просто украшатель фасадов или человек, думающий об экономической целесообразности, это тот, кто думает о новом формате жизни. А жизнь меняется, и гораздо быстрее, чем мы думаем".

Руководитель Управления главного архитектора администрации Самары Игорь Галахов подчеркнул, что состоявшийся конкурс — не просто мероприятие, а "целое событие, и символично, что результаты его подвели именно во Всемирный день архитектуры".

Известные самарские архитекторы приняли участие в конкурсе и стали его экспертами. Член Союза архитекторов Юрий Астахов отметил: "Удача — это оказаться в нужное время в нужном месте. Устроители этого конкурса как раз осуществили важное дело в сложный период. Я думаю, что вся история Самары отныне будет делиться на "до" этого конкурса и "после". Этот момент станет переломным. Все ведущие специалисты в данной области должны увидеть работы участников. Это повысит планку для градостроительных проектов".

Ознакомиться с лучшими работами участников конкурса можно будет на выставке. Экспозиция будет представлена в Самарском Доме архитектора с 9 октября.